Orta ve Doğu Karadeniz'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar sessiz - Son Dakika

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Rize

Rize'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Şehrin en yoğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı ile park ve sahiller de boş kaldı.

Boşalan sokaklar, sokak hayvanları ve kuşlara kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan çay üreticileri, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, çay bahçesi ile ikamet adresi arasında seyahat edebilmelerini mümkün kılan kararına istinaden, bahçelerine giderek hasatlarını sürdürdü.

Üreticiler daha sonra hasat ettikleri çayı, alım yerlerinde satıyor.