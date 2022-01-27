Üye Girişi
Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

27.01.2022 12:22
Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.

Rize merkez ve ilçelerinde bir haftadır aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kardan dolayı merkezde 30, Ardeşen'de 7, Çamlıhemşin'de 6, Derepazarı'nda 8, Fındıklı'da 2, Güneysu'da 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 7 ve Kalkandere'de 20 olmak üzere 117 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi, 140 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İkizdere, Çamlıhemşin ve Hemşin Belediyesi ekipleri de mahalle yollarında temizleme çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ve Ayder Turizm Merkezinde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Giresun

Giresun'un köyleri ve iç bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 25, Alucra'da 33, Bulancak'ta 48, Çamoluk'ta 21, Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 4, Espiye'de 23, Görele'de 43, Güce'de 13, Keşap'ta 26, Piraziz'de 8, Şebinkarahisar'da 36, Tirebolu'da 34 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere 384 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 300 personel ve 116 araçla kırsalda kapalı 626 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, 82 mahallede ise yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon- Gümüşhane kara yolunda kar yağışı ve buzlanma olduğunu belirterek, sürücülere uyarılarda bulundu.

Gümüşhane

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 14, Kürtün'de 29, Şiran'da 21 Torul'da 25 olmak üzere 89 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi, 89 personel ve 31 iş makinesiyle kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Şavşat'ta 18, Borçka'da 6 olmak üzere toplam 24 köyle ulaşım sağlanamayan ilde, söz konusu köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Trafikte sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri, Artvin- Erzurum, Artvin- Ardahan, Artvin- Hopa kara yolu gibi ana güzergahlarda kar temizleme çalışması başlattı.

Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar sebebiyle kapanan 251 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açan ekipler, muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Ordu'da ekipler, 52 kişinin hastanelere ulaşmasını sağladığı, cenaze olan 18 yerde de ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışma yaptı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

YORUMLAR
500

Doğu Karadeniz, Derepazarı, Kalkandere, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika


Necip Hablemitoğlu'nun eşinden yeni paylaşım: Adalete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok Necip Hablemitoğlu'nun eşinden yeni paylaşım: Adalete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok         
12:49
BOTAŞ, gaz kesintileriyle ilgili iddialara cevap verdi: Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 1.2 milyar metreküp kapasitesi var BOTAŞ, gaz kesintileriyle ilgili iddialara cevap verdi: Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 1.2 milyar metreküp kapasitesi var         
12:41
Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler         
11:51
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
12:38 Hayranları çok üzüldü! Koronavirüsün Messi'de bıraktığı hasar sanılandan çok daha büyük
12:34 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor
12:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e ağır tepki: Gerçekle bağını kaybetti
12:07 Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş!
11:51 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
11:50 Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler
11:48 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?
11:39 Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz
11:29 Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?
11:20 Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 12:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement