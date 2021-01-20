Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 ilin orta ve yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rize'de 81 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanması için 73 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Ovit Dağı ve dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ise kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerine çıktı. Ayder Yaylası'na gelen tatilciler karın keyfini çıkarıyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ve Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde ise dün gece başlayan yağışla kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerine çıktı. Belediye ekipleri mahalle aralarındaki yolları ve ana caddeleri temizleme çalışması yürütüyor.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeleri ve Sivas'la olan kara yolu bağlantısını sağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüler, araçlarına zincir takmaları konusunda uyarıldı.

Artvin

Artvin merkez ve ilçelerinde toplam 28 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 15 personel ve 10 iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde de Karayolları ekipleri yolun açık kalması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da orta ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle sahil kesiminde de etkili olmaya başladı.

Karla birlikte orta ve yüksek rakımlı ilçelerde kapanan yolların açılması için belediye ekipleri yoğun gayret gösteriyor. Ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin yollarını sürekli açık tutmaya çalıştığı yaylalara giden bazı kişiler karın tadını çıkardı.

Bayburt

Bayburt'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, Çoruh Nehri'nin kısmen donmasına neden oldu.

Nehrin yüzeyinde buz tabakaları oluşurken dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kentte, çeşmeler ve süs havuzları da buz tuttu, iş yeri ve evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.???????