Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu

04.12.2020 21:49
Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

Trabzon'da kentin işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı başta olmak üzere cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri, kısıtlama sonrası trafiğe çıkan sürücüler ile vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Ordu

Ordu'da, kısıtlamanın başlamasının ardından en işlek noktalar Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimi boş kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin oldukça azaldığı, polis ekiplerinin ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürdüğü görüldü.

Gümüşhane

Gümüşhane'de akşam saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda insan yoğunluğun azalmaya başladığı görüldü.

Kısıtlamanın başladığı 21.00'da ise Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı ve 15 Temmuz Zafer Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri ise genelge doğrultusunda kısıtlamaya yönelik denetim ve tedbirlerini sürdürdü.

Giresun

Giresun'da, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Saat 21.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ile sahil kesiminde insan ve araç hareketliliği kalmadı. Kentin en işlek yerlerinden Atatürk Meydanı ve Gazi Caddesi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, şehirde kapalı olması gereken yerleri de denetledi.

Bayburt

Bayburt'ta kısıtlamanın başladığı saat 21.00 öncesinde vatandaşlar meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamanın başlamasıyla iş yerleri kapandı ve kentte sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

Rize

Rize'de kısıtlama öncesi vatandaşların fırınlarda ve marketlerde alışveriş yaptığı gözlendi. Kısıtlamanın başlaması ile Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Osman Karavin Caddesi sessiz kaldı.

Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri uygulamalar kapsamında polis ve zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Giresun, Trabzon, Rize, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu - Son Dakika


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