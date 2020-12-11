Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu

11.12.2020 21:53
Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

Trabzon'da kentin işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı başta olmak üzere cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri, kısıtlama sonrası trafiğe çıkan sürücüler ile vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 21.00'de yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaşamın yoğun olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın ikinci haftasında da kent merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile çay ocaklarının yoğunlaştığı 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda caddelerde sakinlik ve sessizlik gözlemlendi.

Polis ekipleri ise genelge doğrultusunda kapalı olması gereken iş yerlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimler yaptı.

Giresun

Giresun'da saat 21.00 itibariyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek noktalarından Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri ise araçlarıyla seyahat halinde olan sürücülere kimlik denetimi yaptı. Ayrıca kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis olarak faaliyete devam eden iş yerleri denetlendi.

Bayburt

Bayburt'ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

Kentin işlek yerlerden Cumhuriyet, Ozulu, Semerciler caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı.

-Rize

Rize'de yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessiz kaldı.

Atatürk ve Cumhuriyet Caddesinde polis ekipleri ve zabıta görevlileri denetim gerçekleştirdi, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Ordu

Ordu'da, kısıtlamanın başlamasının ardından Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimi boş kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin oldukça azaldığı, polis ekiplerinin de denetimlerini sürdürdüğü görüldü.

Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu - Son Dakika


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