Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin

05.12.2020 11:21
Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta da sakin bir gün yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta da sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge çerçevesinde Kovid-19'la mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Trabzon'da sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri ve görevliler haricinde dışarıda kimsenin görülmediği Trabzon'da, belediye işçileri bazı bölgelerde çalışmalarını yürütüyor.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Karadeniz Sahil Yolu'nda da sadece kısıtlama dışında kalan araçların seyahat ettiği görüldü.

Ordu

Ordu'da kısıtlama nedeniyle en işlek noktalar Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddeleri ile sahil kesiminde sessizlik hakim.

Sahil bandında belediye personelinin, park ve bahçe ile temizlik işlerini yürüttüğü gözlendi.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiğinin oldukça azaldığı, polis ekipleri ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakinlik hüküm sürüyor.

Kent merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Öte yandan, polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Bayburt

Bayburt'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler ile birlikte kentte sessizlik hakim oldu.

Sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi.

Cumhuriyet, Türkistan ve Semerciler caddeleri ile Tarihi Saat Kule Meydanı'nda tedbirler nedeniyle en sakin günlerden biri yaşanıyor.

Giresun

Giresun'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek yerlerinden Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ise araçlarıyla seyir halinde olan sürücüleri denetleyerek kimlik kontrolü yaptı.

Giresun Belediyesi temizlik işçileri de sokaklarda temizlik çalışması yürüttü. Kısıtlamadan muaf olan esnaf ise saat 10.00'dan itibaren iş yerlerini açtı.

Rize

Rize'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sakin bir gün yaşanıyor.

Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde araç ve yaya trafiği çok düşük seviyede seyrediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Rize Belediyesi ekipleri ise yaya kaldırımlarında yenileme çalışması yapıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, sokakta bulunanların kimlik ve görevlendirme belgelerini kontrol ediyor.

Trabzon, Polis, Rize, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin - Son Dakika


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