Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin

13.12.2020 11:41
Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon, Ordu, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta sakin bir gün yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon, Ordu, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge çerçevesinde Kovid-19'la mücadelede devam eden sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Trabzon'da sokaklar sessizliğe büründü. Sokaklarda, polis ekipleri ve görevliler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bazı bölgelerdeki altyapı ile yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarına devam ettiği görüldü.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sesiz günlerden biri daha yaşanıyor.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki araç yoğunluğunun ise oldukça düşük olduğu gözlendi.

Ordu

Ordu'da kısıtlamayla birlikte kentin ana cadde, sokak, meydan ve sahilleri boş kaldı.

Bazı vatandaşların evlerine yakın yerlerdeki marketlerden alışveriş yaptıkları gözlenirken, polis, bekçi ve zabıta ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.

Sokak hayvanları için de belirli noktalara belediye ekipleri tarafından mama bırakıldı.

Rize

Rize'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar da sessizliğe büründü.

Şehrin en yoğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı ile sahil boş kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini belli noktalarda sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaşamın yoğun aktığı cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ile Fatih Parkı'nda sakinlik gözlemlendi.

Bayburt

Bayburt'ta kent merkezindeki Tarihi Saat Kulesi Meydanı, Cumhuriyet, Semerciler, Türkistan ve Pönserek caddelerinde düşük seviyede hareketlilik yaşandı.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan fırın ve marketlere giderek alışveriş yaptıkları, polis ekiplerinin de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ettikleri görüldü.

Artvin

Artvin'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kentte hakim olan sessizlik sürüyor.

İnönü ve Cumhuriyet caddeleri ile Kültür Sokağı ve Ata Park başta olmak üzere kentin genelinde sakinlik hakim.

Yurttaş Saraç Caddesi ve Halitpaşa Kavşağı ile bazı noktalarda doğalgaz ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Kentin girişi ve şehir merkezinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri de denetimlerine devam ediyor.

Trabzon, Polis, Rize, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin - Son Dakika


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