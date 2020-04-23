Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu - Son Dakika

İstiklal Marşı'ndan detaylar

Meşale yakılmasından detaylar

Dilek fenerinin uçurulmasından detaylar

Balkondaki vatandaşlardan detaylar

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

ORDU - Ordu'da vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

Ordu'da saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Bazı sitelerin bahçelerinde kurulan ses sistemiyle çocuklar şiirler okudu.

Vatandaşların, meşaleler yakıp dilek fenerleri uçurarak 23 Nisan coşkusuna ortak olduğu gözlendi.