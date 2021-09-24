Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgar sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.

Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.