Orta ve Doğu Karadeniz için yarın kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Orta ve Doğu Karadeniz için yarın kuvvetli sağanak uyarısı

20.09.2022 12:44
Orta ve Doğu Karadeniz için yarın kuvvetli sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Gümüşhane ve Bayburt çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz için yarın kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

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