Üye Girişi
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sakinlik devam ediyor - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sakinlik devam ediyor

30.05.2021 12:05
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sakinlik devam ediyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 28 Mayıs Cuma saat 21.00'de başlayan ve 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentte emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri faaliyetlerini devam ederken, araç trafiğinin de azaldığı görüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Atatürk Alanı'nda sürdürdüğü altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ordu

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ana cadde, sokak, meydan ve sahil kesimleri boş kaldı.

Bazı vatandaşların evlerine yakın yerdeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptıkları gözlendi.

Kentte, kolluk kuvvetlerinin denetimleri sürerken, Karadeniz Sahil Yolu'nda araç yoğunluğu hafta içine oranla düşük kaldı.

Giresun

Giresun'da ana cadde ve meydanlar boş kalırken, bazı vatandaşların evlerine yakın bölgelerdeki marketlerden alışveriş yaptığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri ise belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Rize

Rize'de sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Rize Belediyesi ekipleri, kentsel dönüşüm kapsamında belediye bloklarında zemin çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri denetim gerçekleştiriyor.

Artvin

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Artvin'de de sakin bir gün yaşanıyor.

Şehrin hareketli yerlerinden İnönü, Şehit Dursun Acar caddeleri ile vatandaşların zaman geçirdiği Kültür Sokak, Atapark, Çoruhpark gibi sosyal yaşam alanları kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri şehrin değişik noktalarında kontrol noktaları oluşturarak, denetimlerini sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor.

Normal günlerde hayatın yoğun aktığı Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.

Polis ekipleri, özellikle Atatürk ve Cumhuriyet caddelerine girişleri bariyerlerle kapatarak araçları durdurup izin belgesi ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Bayburt

Bayburt'ta kentin en işlek noktalarından Saray Bahçesi ile Tarihi Saat Kulesi çevresi, Cumhuriyet ve Ozulu caddeleri sessizliğe büründü.

Dışarıda az sayıda vatandaşın olduğu gözlenirken, emniyet ekipleri görev aldıkları noktalarda denetimlerine devam etti.

Trabzon, Artvin, Rize, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sakinlik devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde 22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı Mustafa Cengiz: Ben seçimleri değil, Galatasaray'ın borcunu düşündüm Mustafa Cengiz: Ben seçimleri değil, Galatasaray'ın borcunu düşündüm Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, yine mekan değişikliğine gitti YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, yine mekan değişikliğine gitti Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı         
12:16
Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi         
11:45
Otobüs firmalarının gözü de yeni normalleşme kararlarında! Kapasite kısıtlaması kalkarsa yüzde 40 indirim yolda Otobüs firmalarının gözü de yeni normalleşme kararlarında! Kapasite kısıtlaması kalkarsa yüzde 40 indirim yolda         
11:30
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Nasıl normalleşeceğiz? 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine, yarın toplanıyor Nasıl normalleşeceğiz? 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine, yarın toplanıyor         
10:01
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu         
09:02
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü         
00:59
TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi         
23:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim         
17:42
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 12:23:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sakinlik devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement