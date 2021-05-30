Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sakinlik devam ediyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 28 Mayıs Cuma saat 21.00'de başlayan ve 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentte emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri faaliyetlerini devam ederken, araç trafiğinin de azaldığı görüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Atatürk Alanı'nda sürdürdüğü altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ordu

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ana cadde, sokak, meydan ve sahil kesimleri boş kaldı.

Bazı vatandaşların evlerine yakın yerdeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptıkları gözlendi.

Kentte, kolluk kuvvetlerinin denetimleri sürerken, Karadeniz Sahil Yolu'nda araç yoğunluğu hafta içine oranla düşük kaldı.

Giresun

Giresun'da ana cadde ve meydanlar boş kalırken, bazı vatandaşların evlerine yakın bölgelerdeki marketlerden alışveriş yaptığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri ise belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Rize

Rize'de sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Rize Belediyesi ekipleri, kentsel dönüşüm kapsamında belediye bloklarında zemin çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri denetim gerçekleştiriyor.

Artvin

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Artvin'de de sakin bir gün yaşanıyor.

Şehrin hareketli yerlerinden İnönü, Şehit Dursun Acar caddeleri ile vatandaşların zaman geçirdiği Kültür Sokak, Atapark, Çoruhpark gibi sosyal yaşam alanları kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri şehrin değişik noktalarında kontrol noktaları oluşturarak, denetimlerini sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor.

Normal günlerde hayatın yoğun aktığı Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.

Polis ekipleri, özellikle Atatürk ve Cumhuriyet caddelerine girişleri bariyerlerle kapatarak araçları durdurup izin belgesi ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Bayburt

Bayburt'ta kentin en işlek noktalarından Saray Bahçesi ile Tarihi Saat Kulesi çevresi, Cumhuriyet ve Ozulu caddeleri sessizliğe büründü.

Dışarıda az sayıda vatandaşın olduğu gözlenirken, emniyet ekipleri görev aldıkları noktalarda denetimlerine devam etti.