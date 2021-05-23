Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde kısıtlama nedeniyle sessizlik sürüyor - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde kısıtlama nedeniyle sessizlik sürüyor

23.05.2021 10:39

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla bugün de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla bugün de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 21 Mayıs Cuma saat 21.00'de başlayan ve 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri faaliyetlerini sürdürürken, araç trafiğinin de az olduğu gözlendi.

Kentte emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Atatürk Alanı ve Gazipaşa Caddesi'nde başlattıkları altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ordu

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ana cadde, meydan ve sahil kesimleri boş kaldı.

Kısıtlama kapsamında kolluk kuvvetlerinin denetimleri sürerken, bazı vatandaşların ise evlerine yakın yerdeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptıkları gözlendi.

Kentte, sokak hayvanları ise belediye görevlileri tarafından beslendi.

Giresun

Giresun'da kısıtlama dolayısıyla cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya uydukları kentte, normal günlerde yoğunluk yaşanan meydan ve caddelerin boş olduğu gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri ise belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Rize

Rize'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Rize Belediyesi ekipleri trafiğin sakinliğinden yararlanarak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Pazaryeri Caddesi ve Osman Karavin Caddesi'nde çalışmalarını yürütüyor.

Güvenlik güçleri belli noktalarda kontrollerini sürdürürken sokağa çıkma kısıtlamasından muaf az sayıda kişi caddelerde görülüyor.

Artvin

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Artvin'de de cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Şehrin işlek yerinden İnönü, Fevzi Çakmak ve Şehit Dursun Acar caddeleri ile Atapark ve Çoruhpark gibi sosyal yaşam alanları başta olmak üzere kent genelinde sakin bir günlerden biri daha yaşanıyor.

Polis ekipleri, şehrin bazı yerlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında trafiğe çıkan araçların izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor.

Öte yandan belediye ekipleri, kent merkezindeki üç ana caddeden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kısıtlama nedeniyle 21 Mayıs Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sakinlik sürüyor.

Kentte kısıtlama öncesi günlerde hareketliliğin yoğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.

Güvenlik güçleri, kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Bayburt

Bayburt'ta cadde ve sokaklarda, dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kentin işlek yerlerinden Saray Bahçesi, Tarihi Saat Kulesi çevresi ve Cumhuriyet Caddesi sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde kısıtlama nedeniyle sessizlik sürüyor
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde kısıtlama nedeniyle sessizlik sürüyor
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde kısıtlama nedeniyle sessizlik sürüyor
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde kısıtlama nedeniyle sessizlik sürüyor

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde kısıtlama nedeniyle sessizlik sürüyor - Son Dakika


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