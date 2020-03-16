Orta ve Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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Orta ve Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Orta ve Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı, System.String[]

Orta ve Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yükseklerde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Yağışların yarın ve çarşamba günü de aralıklarla devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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