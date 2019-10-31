Son Dakika Haberleri: Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli sağanak uyarısı

6 saat önce

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın "çok kuvvetli" ve yer yer "şiddetli" yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli sağanak uyarısı, System.String[]

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın "çok kuvvetli" ve yer yer "şiddetli" yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış, yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde ( Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı ilçeleri) yarın sabah saatlerinde beklenen yağışların "çok kuvvetli", Rize il geneli, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer "şiddetli" olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz, Samsun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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