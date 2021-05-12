Orta ve Doğu Karadeniz'in mantarı Samsun'dan

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 1500 m2'lik kapalı alanda üretilen mantarlar Sinop'tan Rize'ye kadar olan sahil illerine gönderiyor.

Kültür mantarı yetiştiriciliği son zamanlarda artmaya başladı. 19 Mayıs ilçesinde mantar üretimine başlayan bir işletmeci de 3 yıl gibi kısa bir sürede 120 m2'lik üretim kapasitesini 1500 m2'ye, aylık üretimini de 2 tondan 70 tona çıkardı. Sinop'tan Rize'ye kadar tüm sahil illerine mantar gönderdiklerinin altını çizen işletmeci Kerem Demircan (40), 8 adet daha çadır kurarak üretim kapasitelerini 120 tona çıkartarak tüm Karadeniz illerine mantar satmak istediklerini ifade etti.

"Talebe yetiştiremiyoruz"

3 yıl önce aylık 2 ton üretimle işe başladıklarını ancak şu anda aylık 70 ton mantar üretmelerine rağmen talebe yetişemediklerini dile getiren Kerem Demircan, "3 yıldır mantar yetiştiriyorum. İlk başladığımda 120 m2'lik bir çadırda işe başladım. Şu anda yaklaşık 1500 m2'lik bir alanda üretim yapıyoruz. 15 odamız var. Bunların 7'si istiridye çadırı, 7 tanesi de beyaz şapkalı mantar için. Kestane mantarı üretimine de başlıyoruz. Ürettiğimiz mantarları Sinop'tan Rize'ye kadar sahil kesiminde bulunan illere gönderiyoruz. Marketlere ve semt pazarlarına da mantar veriyoruz. Bu işe başladığımda aylık 2 tona yakın bir üretim yapıyordum. Şu anda 70 tona yakın üretim yapıyoruz. Yakın zamanda üretim kapasitemize 8 oda daha ekleyeceğiz. Şu anda talep çok yetiştiremiyoruz ama semt pazarlarının açılmamasından ufak bir sıkıntı var. Gerisi çok güzel gidiyor" dedi.

"1 odada 65 günde 4 tona yakın hasat yapılabiliyor"

100 m2'lik bir odada 65 günde 4 tona yakın mantar hasadı yapıldığına dikkat çeken Demircan, "Hedefimiz aylık 120 ton arasında mantar üretmek. Yapabilirsek Karadeniz Bölgesi'ndeki talebi karşılayabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda mantarın kilosu 10-11 TL arasında gidiyor. Pazarlarda 14-15 TL arasında satılıyor. İstiridye mantarı yüzde 100 pamuk torbalarında yetişiyor. 10 kiloluk torbada 65 günde ortalama 4-5 kilo arası mantar alıyoruz. 100 m2 bin torba alıyor. Yani 1 odada 65 günde 4 tona yakın hasat yapılabiliyor. İstiridye mantarı pamukta, beyaz şapkalı mantar ise fermantasyona uğramış samanda tavuk gübresinde üretiliyor. Üzerine harici toprak seriliyor" diye konuştu.

Başkan Topaloğlu: "Mantar yetiştiriciliği temiz ve karlı bir iş"

Mantar üretiminin ilçeye katma değer kattığını ifade eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "19 Mayıs ilçesinde Kerem Demircan adlı işletmecimiz 3 yıldır mantar yetiştiriciliği yapıyor. Üretim kapasitesi de her yıl giderek arttı. Yakında da TKDK destekli büyüterek devam edecek. Burada istiridye ve kültür (beyaz şapka) mantarı yetiştiriliyor. Yakında kestane türü mantar da ilçemizde yetiştirilecek. Birçok ile buradan mantar ihraç ediliyor. Mantar yetiştiriciliği temiz ve karlı bir iş. İnsanların et yerine daha sağlıklı ürünlere yönelmesi noktasında da başlangıç olabilir. Mantar yeme kültürü birçok ilde yok. Mantar sanki çok lüks restoran ve marketlerdeymiş gibi algılandı halkımız tarafından. Halbuki fiyatı ete göre son derece ucuz. Protein açısından da oldukça zengin. İnşallah Kerem Bey'in başlattığı bu öncülük ilçemizde sera mantarcılığında bir örnek olacak ve gören arkadaşlarımız da üretime katılarak, Samsun ve 19 Mayıs'ın katma değerini zirveye taşıyacaktır" şeklinde konuştu. - SAMSUN