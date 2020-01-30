Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

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Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
6 saat önce
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:32 Kaynak: AA
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun ile zamanla Trabzon ve Rize kıyılarında kuvvetli yağmur, bu illerin 600 metre üzeri yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevreleri ve Tokat'ta yoğun kar yağışı bekleniyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma, dağlık ve yüksek kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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