Orta ve Doğu Karadeniz sokaklarında hareketlilik başladı - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz sokaklarında hareketlilik başladı
07.12.2020 12:01
Araç akışından görüntüler Sokakta vatandaşlardan görüntüler Parkta oturanlar Alışveriş yapanlar TRABZON - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cuma saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.
Araç akışından görüntüler
Sokakta vatandaşlardan görüntüler
Parkta oturanlar
Alışveriş yapanlar TRABZON - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cuma saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Trabzon'daki cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.
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