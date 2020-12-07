Orta ve Doğu Karadeniz sokaklarında hareketlilik başladı - Son Dakika

Alışveriş yapanlar TRABZON - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cuma saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Trabzon 'daki cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

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