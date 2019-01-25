Son Dakika Haberleri: Ortaca AK Parti'de Yeniden Hakan Fevzi İlhan Dönemi

Ortaca AK Parti'de Yeniden Hakan Fevzi İlhan Dönemi

1 saat önce

AK Parti Muğla İl Başkanlığı, Ortaca İlçe Başkanlığına Hakan Fevzi İlhan'ın atandığını açıkladı.

Ortaca AK Parti'de Yeniden Hakan Fevzi İlhan Dönemi, System.String[]
AK Parti Muğla İl Başkanlığı, Ortaca İlçe Başkanlığına Hakan Fevzi İlhan'ın atandığını açıkladı.

AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, mazbatasını Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den aldı.

AK Parti İl Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından Ula ilçe Başkanlığı görevine Özer Yılmaz, Ortaca ilçe Başkanlığı görevine Hakan Fevzi İlhan'ın atandığı duyuruldu.

AK Parti'de il ve ilçe yönetimlerinde görev alan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu işadamı Hakan Fevzi İlhan, 8 Aralık 2017'de yapılan olağan ilçe kongresinde ilçe başkanı seçilmişti.

AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve tekrar layık gören il ve genel merkez yöneticilerine teşekkür ettiğini belirterek; "31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakını Ortaca'da iktidara taşımak için çalışacağız. Hoşgörü içerisinde, parti ayrımı gözetmeden Ortaca'mıza hizmet için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Merkez, Muğla, Ortaca, Güncel
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