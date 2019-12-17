Ortaca AK Parti delegelerini seçti - Son Dakika
Son Dakika Politika Ortaca AK Parti delegelerini seçti - Son Dakika

Ortaca AK Parti delegelerini seçti

6 saat önce

AK Parti Ortaca İlçe Başkanlığı, üyelerinin katılımıyla delege seçimlerini gerçekleştirdi.

Ortaca AK Parti delegelerini seçti, System.String[]

AK Parti Ortaca İlçe Başkanlığı, üyelerinin katılımıyla delege seçimlerini gerçekleştirdi.


AK Parti'de kongre sürecinin başlamasının ardından ilçelerde delege seçimi takvimine göre yapılıyor. Ortaca'da delege seçimi 27 sandıkta gerçekleşti. İlçe genelinde üyelerin oyuyla ilçe genelinde 400 delege belirlendi.


İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, "Olağan Kongre öncesi delege seçimimizi bayram havasında yaptık. İlçe genelinde kurduğumuz 27 sandıkta tek liste halinde yapılan seçimler sonucu 400 delegemizi belirledik. İl Başkanlığımızın belirlediği kongre takvimi sonucunda da İlçe Kongremizi yapacağız. Partililerimize ve Ortacamıza hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

AK Parti, Ortaca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son kamuoyu araştırması: Bir partiye 24 Haziran'da oy veren seçmenin yüzde 25'i "kararsıza" geçmiş durumda
İmamoğlu'ndan İstanbul ulaşımına ilginç yorum: Tam bir ömür törpüsü İBB çalıştayında taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasında gerginlik AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
19:54 Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis "ayın polisi" seçildi - Son Dakika Haber
19:52 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
19:52 Mardin kırsalındaki sokağa çıkama yasağı kaldırıldı - Son Dakika Haber
19:47 Erdoğan, İsviçre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti - Son Dakika Haber
19:42 Kızını ve eşini yaralayan sanık hakim karşısında - Son Dakika Haber
19:38 'Benjamin Button' hastalığı yüzünden yaşlı görünen 2 yaşındaki çocuğa babası 'babaanne' diyor - Son Dakika Haber
19:36 İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 20:04:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ortaca AK Parti delegelerini seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]