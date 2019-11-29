Son Dakika Haberleri: Ortaca Belediyesi mahalle toplantılarını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Ortaca Belediyesi mahalle toplantılarını sürdürüyor - Son Dakika

Ortaca Belediyesi mahalle toplantılarını sürdürüyor

6 saat önce

Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından mahallerde istişare toplantıları sürüyor.

Ortaca Belediyesi mahalle toplantılarını sürdürüyor, System.String[]

Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından mahallerde istişare toplantıları sürüyor.


İstişare Toplantıları kapsamında Ekşiliyurt Mahallesi'nde;Belediye Başkan Yardımcısı Fedai Kılıç, Meclis Üyeleri Zeki Doğaç, Sebahi Yılmaz, Yunus Erpek, Ahmet Orhan ve beraberindeki belediye idari kadrosundan oluşan heyet ile Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.


Toplantıda Ekşiliyurt Mahallesi'nin imar planı sorunları ve vatandaşları genel sorunları ele alınarak mahalle sakinleri Ortaca belediyesine taleplerini ilettiler.


Toplantılar tüm mahallelerde iş planı doğrultusunda sırası ile gerçekleştirileceği belirtildi. - MUĞLA

Ahmet Orhan, Ortaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:35:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaca Belediyesi mahalle toplantılarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]