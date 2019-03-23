Son Dakika Haberleri: Ortaca Belediyesi Poşet Kullanımını Önlemek İçin Bez Çanta Dağıttı

Ortaca Belediyesi Poşet Kullanımını Önlemek İçin Bez Çanta Dağıttı

1 saat önce

Ortaca Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez torba ve file dağıttı.

Ortaca Belediyesi Poşet Kullanımını Önlemek İçin Bez Çanta Dağıttı, System.String[]
Ortaca Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez torba ve file dağıttı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, üzerinde Ortaca Belediyesi logosu bulunan bez torba ve fileleri pazar yerinde kurulan stantta vatandaşlara dağıttı.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, vatandaşların alışverişlerinde kullanması için, ücretli olan tek kullanımlık plastik poşetler yerine uzun süre kullanılabilecek alışveriş çantası dağıttıklarını söyledi.

Karaçelik; "Yaşadığımız çevreyi, doğayı korumak amacıyla plastik poşetleri kullanmamak gerektiğine inanıyorum. Gelecek nesillere temiz bir çevre ve doğa bırakmamız en büyük görevlerimiz arasında. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlar ise naylon poşetlerin çok uzun süre doğada çözünmeden kaldığını bildiklerini ve plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklediklerini belirterek bez torba dağıtan belediyeye teşekkür etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:03 Kaynak: İHA

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