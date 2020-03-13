Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

7 saat önce

Ortaca Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi, System.String[]

Ortaca Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in makamında düzenlenen törende 2021 Mart ayına kadar devam edecek sözleşme, Başkanı Uzundemir ve Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay tarafından imzalandı.


İmza törenine belediye meclis üyesi Zeki Doğaç ve belediye iş yeri baş temsilcisi Hasan Orhan katıldı. Belediye Başkanı Alim Uzundemir konuşmasında çalışanların emeklerinin karşılığını almalarının çok önemli olduğunu söyledi.


Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay ise Ortaca Belediyesi'nde işverenin her zaman işçinin yanında olduğunu kaydetti. - MUĞLA

Ortaca Belediyesi, Belediye İş, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:13 Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı
19:12 Kayseri'de umreden dönen 19 kişi gözlem altında
19:12 Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
19:12 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti
19:11 Düzceli öğrencilerden İdlib'deki güvenlik güçlerine hediye

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:14:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]