Ortaca Belediyesinden eczanelere ücretsiz maske - Son Dakika

Ortaca Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçedeki eczanelere toplam 2 bin 500 masken dağıttı.



Ortaca Belediyesi vatandaşların maskeye daha rahat ulaşmasını sağlamak amacı ile ilçedeki eczanelere maske dağıttı. Ortaca Belediyesinin, eczanelere teslim ettiği maskeleri vatandaşlar ücretsiz temin edebilecek.



Dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan korona virüs önlemlerinin Ortaca'da da artarak devam ettiğini söyleyen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; "Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk dönemden bugüne kadar Ortaca Belediyesi olarak birçok önemli çalışma gerçekleştirildi. Okul, cami, resmi kurum, eczane, muhtarlık, yurt, belediye hizmet binaları ve ilçemiz cadde ve sokaklarının dezenfekte çalışmaları yapılırken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının giderilmesi, pazar yerlerine dezenfektan otomatlarının kurulması, gibi hizmetlerde aralıksız devam ediyor." dedi.



Salgının yayılmasını önlemede maske kullanımının da önemli olduğuna değinen Başkan Uzundemir, sözlerini şöyle sürdürdü; "İki haftadır Ortaca ve Dalyan Pazaryerlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtımı yapıldı. Maskesi olmayan vatandaşlarımızın maskelere ulaşabilmeleri için ilçemizdeki tüm eczanelere toplamda 2 bin 500 adet maske teslim edildi. Belediyemiz tarafından eczanelere teslim edilen maskeleri vatandaşlarımız ücretsiz olarak temin edebilecekler." - MUĞLA