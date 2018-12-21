Ortaca Belediyesinden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı
3 saat önce
Muğla'nın Ortaca ilçesinde belediye tarafından kış aylarında ihtiyaç sahibi 450 aileye yakacak yardımı yapıldı.
Muğla
'nın Ortaca
ilçesinde belediye tarafından kış aylarında ihtiyaç sahibi 450 aileye yakacak yardımı yapıldı. Ortaca Belediyesi
tarafından, mahalle muhtarları ile yapılan çalışmalar neticesinde ilçede 450 ailenin yakacak yardımına ihtiyacı olduğu belirlendi. Belediye tarafından kesilerek çuvallanan odunlar, ekiplerce ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.
Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik
, çalışmaların sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürüldüğünü belirtti.
Belediye ekipleri tarafından muhtarlarla birlikte yapılan çalışmalar neticesinde yıl boyu vatandaşlara, gıda, ramazan paketi gibi yardımlar yapıldığını hatırlatan Karaçelik, "Kış aylarındaysa yardımlarımıza ek olarak yakacak yardımını yapıyoruz. Belediye olarak temin edilen ve kesilerek çuvallanan odunlar, mahalle muhtarlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalarla belirlenen ailelerin evlerine ulaştırılıyor. Muhtarlarımız ile beraber belirlediğimiz 450 aileye yakacak yardımımızı ulaştırmak için çalışmalara başladık. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın yakacaklarını evlerine kadar götürüyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:57 Kaynak: AA
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