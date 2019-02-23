Son Dakika Haberleri: Ortaca Belediyesinden Mavi Kapak Kampanyası

Ortaca Belediyesinden Mavi Kapak Kampanyası

1 saat önce

Ortaca Belediyesince başlatılan kampanyada mavi kapak getirene alışveriş filesi yada bez çanta hediye edileceği duyuruldu.

Ortaca Belediyesinden Mavi Kapak Kampanyası, System.String[]
Ortaca Belediyesince başlatılan kampanyada mavi kapak getirene alışveriş filesi yada bez çanta hediye edileceği duyuruldu.

Ortaca Belediyesi "Mavi kapaklarınız umuda dönüşsün" adıyla yürütülecek sosyal sorumluluk projesi kapsamında plastik kapak toplama kampanyası başlattı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, 250 gram mavi kapak karşılığında vatandaşlara alışveriş filesi yada bez çanta hediye edileceği bildirildi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, daha öncede ilçe genelinde destek oldukları mavi kapak toplama kampanyasına başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların büyük ilgi göstermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Toplanılan 250 gram plastik kapak karşılığında bir engelli vatandaşa umut olunabileceğinin önemine değinen Başkan Karaçelik, sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

Karaçelik, Ortaca halkına duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:30 Kaynak: İHA

Ortaca Belediyesi, Ortaca, Güncel
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