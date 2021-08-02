Ortaca Belediyespor kongresi yapılamadı

Muğla'nın BAL Ligi temsilcisi Ortaca Belediyespor kongresine kimse katılmazken, başkanlığa aday da çıkmadı.

Muğla'nın BAL (Bölgesel Amatör Lig) temsilcisi Ortaca Belediyespor olağan genel kurulu yapılamadı. 24 Temmuz'da çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşmeyen toplantı 31 Temmuz Cumartesi gününe ertelenmişti. Ortaca Belediyespor Tesislerinde yapılması gereken toplantıya hiç kimsenin katılmadığı bu yüzdende gerçekleştirilemediği öğrenildi. Mevcut Başkan İsmail Milat ve Yönetim Kurulu'nun yeniden aday olmayacağı belirtilirken, başkanlık ile ilgili görüşülen bazı isimlerin de bu görevi kabul etmediği öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından nasıl bir süreç yaşanacağı merak konusu oldu. - MUĞLA