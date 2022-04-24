Ortaca Belediyespor maçında saha karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaca Belediyespor maçında saha karıştı

24.04.2022 19:01

Ortaca Belediyespor maçında saha karıştıCavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - Bölgesel Amatör Lig'de Muğlaspor ile Ortaca Belediyespor arasında oynanan baraj maçı sonrası iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Ortaca Belediyespor maçında saha karıştı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA) - Bölgesel Amatör Lig'de Muğlaspor ile Ortaca Belediyespor arasında oynanan baraj maçı sonrası iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Muğla Atatürk Stadı'nda ev sahibi ekip Muğlaspor'un Süper Amatör Lig'den gelen Ortaca'yı 2-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'de kaldığı maç sonrası saha karıştı. Birbirlerine uçan tekme ve yumruklarla saldıran iki takım oyuncularının kavgasına teknik heyetler ve saha kenarındaki görevliler de dahil oldu. Tribünler bu esnada sahaya yabancı maddeler yağdırdı. Çevik kuvvet ekipleri araya girerek kavgayı güçlükle yatıştırdı.

Ortaca Belediyespor maçında saha karıştı
Ortaca Belediyespor maçında saha karıştı
Ortaca Belediyespor maçında saha karıştı
Ortaca Belediyespor maçında saha karıştı

YORUMLAR
500
Nazilli Belediyespor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Nazilli Belediyespor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ortaca Belediyespor maçında saha karıştı - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Trabzonspor'un şampiyonluk karşılaşmasının bilet fiyatı taraftarı sinirlendirdi!
18:58 Hafif ticari aracın çarptığı ölen çocuğun yakınlarının "Ne olur son bir kez göreyim" sözleri yürek parçaladı!
18:26 Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu!
18:01 Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru
18:00 Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
17:57 Ali Babacan'ın "Ermeni olayları" paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki: Evinize dönün
17:29 Sakaryaspor'un, 1. Lig özlemi sona erdi! Tuncay Şanlı yönetiminde önemli başarı
17:27 6'lı masa bugün 3. kez bir araya gelecek! Saadet, Gelecek ve DEVA'nın oyu ne kadar etkili?
17:21 Psikolog Esra Ezmeci'ye takipçisinden şaşırtan itiraf: Doktorumla muayene sırasında öpüştük
17:19 Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, İngiliz devine imza atmaya hazırlanıyor! İşte tarihe geçecek teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 19:19:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ortaca Belediyespor maçında saha karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement