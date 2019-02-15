Ortaca Belediyespor Yeni Hocasıyla Bir İlki Yaşadı

Ortaca
Belediyespor, yeni teknik direktörü Çağlar Ayan yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.
Ayan, yönetiminde Kuşadası
deplasmanında sahaya çıkan Ortaca, bu sezon ki ilk dış saha galibiyetini kazandı. 1983 Ankara
doğumlu Çağlar Ayan, kariyeri süresince Yeni Yolspor, Ankaragücü
, Kızılcahamam
Belediyespor, Çankırıspor, Çubuk Futbol
A.Ş., Körfez
İskenderunspor ve Kırıkkale
Yahşihanspor formalarını terletti. Genç
milli takımlarda da forma giyen Ayan, Ortaca'da Levent Numanoğlu'nun yardımcılığını yapmaktaydı.
Ayan, ilk maçında takıma oynattığı futbolla, sporseverlerin beğenisini kazandı.
Ortaca Belediyespor aldığı galibiyetin ardından son sıradan kurtuldu ve 11 puanla 13'üncü sırada haftayı noktaladı. - MUĞLA