Ortaca CHP'den şehitler için lokma hayrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaca CHP'den şehitler için lokma hayrı - Son Dakika

Ortaca CHP'den şehitler için lokma hayrı

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığınca, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için lokma döktürüldü.

Ortaca CHP'den şehitler için lokma hayrı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığınca, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için lokma döktürüldü.


Cumhuriyet Caddesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, İdlip'te şehit olan askerler için lokma hayrı yaptıklarını söyledi. Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Tezcan, "Ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah yaralı askerlerimize acil şifalar versin." diye konuştu.


Tezcan, "Ülke olarak yaşadığımız, bu acı günlere duyarsız kalmayıp destek olan ve lokma aracımıza uğrayıp şehitlerimize dualarını esirgemeyen tüm Ortaca halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.


Etkinliğe, İlçe Başkanı Tezcan'ın yanı sıra CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, CHP Ortaca İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile partililer katıldı. - MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:13 Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı
19:12 Kayseri'de umreden dönen 19 kişi gözlem altında
19:12 Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
19:12 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti
19:11 Düzceli öğrencilerden İdlib'deki güvenlik güçlerine hediye

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:14:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ortaca CHP'den şehitler için lokma hayrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]