Ortaca'da 2022 yılı arsa rayiç bedeller askıya çıktı - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2022 yılına ait arsalara ait asgari ölçüde metrekare birim değer cetveli, yani arsa rayiç bedelleri askıya çıkartıldı. Rayiç bedele yapılan artış tepki çekerken Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ise Ula ve Köyceğiz'de 2017'de 500 lira rayiç bedel belirlendiğini, Ortaca'da ise 2022'de en yüksek 250 lira rayiç bedel belirlendiğini söyledi.

Ortaca Belediyesi Emlak Değerlendirme Komisyonu, 2022 yılında ilçe genelinde uygulanacak rayiç bedeli belirledi. Yeni rayiç bedeller muhtarlıklarda askıya çıktı. Ancak belirlenen fiyatlar tepkileri de beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Eskiköy Mahallesi'nde 2021 yılında 5 lira olan rayiç bedel 10 kat artış yapılarak 50 liraya çıktığı öğrenildi. Atatürk Mahallesi'nde de 2021 yılında 44 lira olan rayiç bedel, 2022 yılında 150 liraya, 2021 yılında 82 lira olan rayiç bedel ise 250 liraya çıkartıldı. Belirlenen rayiç bedeller nedeniyle, mülk sahiplerinin ödeyecekleri emlak vergisi de aynı oranda artmış olacak. Yani Eskiköy'de 2021 yılında 500 lira emlak vergisi ödeyen mülk sahibi, 2022 yılında 5000 lira emlak vergisi ödeme durumunda kalacak. Yapılan bu artışa mülk sahipleri tepki gösterdiler. Yaşanan pandemi döneminde birçok ev ve dükkan sahibinin kira alamadığını, gelirlerinin düştüğünü belirten mülk sahipleri, yıllık kira artışının enflasyon oranında hesaplandığını, ancak Ortaca Belediyesi'nin belirlediği rayiç bedelin ise çok fahiş olduğunu, arsa içinde tek katlı bir evi olan bir kişinin çok yüksek meblağda emlak vergisi ödemek durumunda kalacağını belirtiyorlar.

"Köyceğiz ve Ula'da 500 lira"

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ise belirlenen fiyatın askı aşamasında olduğunu belirterek, "Bizim 2022 için en yüksek belirlediğimiz bedel 250 lira. Komşu ilçelerimiz Köyceğiz ve Ula'da 2017'de belirlenen fiyat 500 lira, şimdi zam gelecek. Yani komisyonda o ilçelerin 2017'de belirledikleri fiyatın yarısı için karar çıktı. Ayrıca ilçemizde 2017 yılında daha önce 88 lira olan rayiç bedel belirlenen alanlar için o zamanki komisyon 180 lira fiyat belirlemiş. Ancak Bakanlık bu bedelin yarısının alınması gerektiğini belirtmiş. Yani 180 lira olan rayiç bedel 250 liraya çıktı. Ayrıca Ortaca ilçe merkezinde bizim belirlediğimiz en yüksek miktar 250 lira. Ortaca ilçe merkezinde şu an da arsaların metrekare fiyatı kaç lira? 250 liraya arsamı var? Şu an 200 metrekarelik bir bina yıllık 150 lira vergi ödeyecek, bu da dairelere bölünecek" dedi. - MUĞLA