Son Dakika Haberleri: Ortaca'da 25 hektarda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor (2)
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Ortaca'da 25 hektarda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor (2)

59 dakika önce

KISMEN KONTROL ALTINDAMuğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Ortaca'da 25 hektarda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor (2), System.String[]

KISMEN KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına katılan helikopter sayısı 9'dan 10'a çıkarken, yaklaşık 30 hektarlık kızılçam ormanın zarar gördüğü öğrenildi.

Cavit AKGÜN/ ORTACA, (MUĞLA),


Ortaca, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:43 Kaynak: DHA
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