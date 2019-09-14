Ortaca'da 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda gece başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte 9 helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda, yangının 25 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Kocabel Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, dün saat 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden gelen desteklerle birlikte; 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer, 6 treyler, 5 pikap ve 150 orman işçisi sevk edildi. Şiddetli rüzgarın olumsuz etkilediği söndürme çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla birlikte bu sabah 9 helikopter de destek vermeye başladı. 25 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.