Ortaca'da 94 çuval gübreye el konuldu - Son Dakika

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan telefon ihbarında, Ortaca Devlet Hastanesi açık otoparkı yakınlarında yasal olmayan şartlarda, içeriği belli olmayan, gübre yığınının olduğu ihbarı yapıldı.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptığı incelemede 88 adet 50 kg'lık ile 6 adet 50 kg'lık çuvalda gübre olmak üzere toplam 94 adet çuval gübre ele geçirildi. İnceleme sonucu gübrelerin; Gübre Takip Sisteminde kaydının olmadığı, DNA bandrol bulunmadığı ve gübre satışının yapıldığı tespit edildi.

Gübrelere el konuldu

Konu üzerine Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, "Ortaca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine Emniyet güçleri ile yapılan baskında 94 adet şüpheli çuval gübre ele geçirildi. Konuyla ilgili incelemeler yapılarak gerekli yasal süreci başlattık. Söz konusu ürünler yedi emine alınarak, İl Müdürlüğümüzce söz konusu ürünlerin sahte olup olmadığının kontrolü amaçlı numune alındı. Analiz raporu sonucuna göre satışı yapan kişilerle ilgili idari ve adli işlemler yapılacaktır. 'Gübre Dağıtıcı Belgeli' bayilerden gübreleri satın almaya ve gübrelerin etiketlerinde mutlaka GTS Barkod veya GTS Bandrol bulunmasına dikkat edelim. Ancak üreticilerimizin tarımsal üretimde kullanmak için 'Gübre Dağıtıcı Belgeli' bayilerden gübrelerini satın almalarını ve aldıkları gübrelerin etiketlerinde mutlaka GTS Barkod veya GTS Bandrol bulunmasına dikkat etmelerini rica ediyorum. Çünkü gübrelerin takibinin yapılabilmesi için gübreler içeriğine işaretleyici DNA Barkod (DNA Marker) uygulaması ve gübre ambalajına karekod (DNA Bandrol) yapıştırılmış olması GTS ye kaydının olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bayilerin işyerleri dışında, sokaklarda, araçlarda vb. gelişigüzel yerlerde satışı yapılan hiçbir gübreyi satın almamaları hususunda dikkatli olmalarını ve sahte ürünlerin satışı konusunda karşılaştıkları şüpheli durumları mutlaka İl/İlçe Müdürlüklerine ve Güvenlik güçlerine ihbar etmeleri çok önemli" dedi. - MUĞLA