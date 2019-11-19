Ortaca'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dün akşam saat 23: 00 sıralarında meydana gelen olay, Terzialiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü Mahsun Yasak (27) ve Anıl G. (26) isimli şahıslar cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesi sonucu ikili arasında yaşanan arbedede Mahsun Yasak, Anıl G.'yi darp etti. Anıl G. üzerinde bulunan bıçakla Mahsun Yasak'ı sol tarafından bıçakladı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahsun Yasak'ı Ortaca Devlet Hastanesine kaldırırken, Anıl G. ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.



Ortaca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mahsun Yasak hayatını kaybetti. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA