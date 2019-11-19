Son Dakika Haberleri: Ortaca'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Ortaca'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Ortaca'da bıçaklı kavga: 1 ölü

7 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ortaca'da bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dün akşam saat 23: 00 sıralarında meydana gelen olay, Terzialiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü Mahsun Yasak (27) ve Anıl G. (26) isimli şahıslar cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesi sonucu ikili arasında yaşanan arbedede Mahsun Yasak, Anıl G.'yi darp etti. Anıl G. üzerinde bulunan bıçakla Mahsun Yasak'ı sol tarafından bıçakladı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahsun Yasak'ı Ortaca Devlet Hastanesine kaldırırken, Anıl G. ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.


Ortaca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mahsun Yasak hayatını kaybetti. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Messi ve Cavani hazırlık maçında birbirine girdi: Kavga etmeye var mısın?
Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:51:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaca'da bıçaklı kavga: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]