Son Dakika Haberleri: Ortaca'da CHP'den İstifa Eden Başkan Karaçelik, DP'den Aday Oldu

Ortaca'da CHP'den İstifa Eden Başkan Karaçelik, DP'den Aday Oldu

33 dakika önce

MUĞLA'da, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifasının ardından Demokrat Parti'ye (DP) geçti.

Ortaca'da CHP'den İstifa Eden Başkan Karaçelik, DP'den Aday Oldu, System.String[]
MUĞLA'da, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifasının ardından Demokrat Parti'ye (DP) geçti. Karaçelik, DP Ortaca Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

CHP Parti Meclisi, bir süre önce Ortaca'da mevcut Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'in yerine Mehmet Sertkaya'yı aday gösterdi. Sonrasında Karaçelik, bazı Belediye Meclis üyeleriyle birlikte CHP'den istifa edip, DP'ye geçti. DP Ortaca Belediye Başkan adayı olan Karaçelik, bu kararı seçim bürosu açılışında duyurdu. Seçim bürosu açılışına; Muğla Büyükşehir Belediyesi için bağımsız aday olan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve DP'nin Muğla genelindeki yöneticileriyle ilçe sakinleri katıldı.

Ekibinde yer alacak Belediye Meclis üyesi adaylarını açıkladıktan sonra konuşma yapan Hasan Karaçelik, "Bir kişiyi makama getirmek, orada oturtmak siyasi partilerin görevleri değildir. Onların görevleri, halka hizmet etmektir. Halka hizmet etmek değil de kendilerini garantiye almak isteyenlere, yine Ortaca halkı 31 Mart'ta gerekli cevabı verecektir. Muğla bilindiği gibi demokratik kimliğiyle, Atatürkçü ve cumhuriyetçi yapısı ile bilinen bir kenttir. Hangi siyasi parti mensubu olursak olalım, Muğla'da demokrasi kültürü vardır. Ama maalesef demokrasiye en çok sahip çıktığını iddia eden bir siyasi parti, bugün demokrasiyi ayaklar altına almıştır. Ona da gereken cevabı yine sizler vereceksiniz" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da konuşma yapıp, bu seçimde de aday olan rakibi, CHP adayı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü eleştirdi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:09 Kaynak: DHA

Hasan Karaçelik, Ortaca, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tek Tweet ile CHP'deki Skandallar Zincirini Gözler Önüne Serdi Babası Nedeniyle Eleştirilen Tunç Soyer: Hırsızlığımı Bulamadılar Babamla Uğraşıyorlar

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:42:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaca'da CHP'den İstifa Eden Başkan Karaçelik, DP'den Aday Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]