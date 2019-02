Ortaca'da CHP ve İyi Parti Anlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca Belediye Başkan Adayı Mehmet Sertkaya, beraberinde İYİ Parti İlçe Başkanı Barboros Canlı, CHP ilçe başkanı Evren Tezcan ve meclis üyesi adayları ile birlikte basın açıklaması yaptı.

CHP'nin meclis üyesi adayları şu isimlerden oluştu; Hülya Tımbıl, Çağlar Alkılı, Bilal Erdoğan, Fatih Nurettin Dağdelen, Haluk Gürel, Gülnaz Kırkık, Can Taç, Teoman Koyuncu, Ozan Öztürk, Mehmet Güzel, Meliha Maraşlı, Gençay İlhan, Gülsüm Dursun, Emel Yalçın, Zeynep Dicle Irmak.



31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyleyen Sertkaya, "Genel Başkanımız Sayın KEMAL Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel başkanı Sayın Meral Akşener müthiş bir öngörüyle Türkiye'nin makus talihine el koymuşlardır. Sayın Genel Başkanlarımızın öncülük ettikleri Millet İttifakı sayesinde AKP iktidarı soğuk terler döküyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirleri kaybedeceğini anlayan AKP telaş içinde sağa sola saldırıyor. Ancak korkunun ecele faydası yok. 31 Mart akşamı büyükşehirleri peş peşe kaybedecek olan AKP iktidarı hemen ardından iktidarını kaybetmenin telaşını yaşayacak. Bir fırtına gibi esen Millet ittifakı 1 Nisan sabahından itibaren 17 yıllık AKP iktidarının tacını da, tahtını da yere vuracak. Güzel ülkemizde Martın sonu bahar olacak. Milletçe içimiz ferahlayacak, sıkıntılar bitecek, mahalle ve sokaklarımız neşe ile dolacak, halkımız yeniden mutlu olacak. Çünkü 31 Mart akşamından kısa bir süre sonra AKP ve Tayyip Erdoğan iktidarı bir daha dönmemek üzere çekip gidecek. " Her şey Türkiye için" diyerek,öngörü ve özverileriyle milletimizin önüne bu fırsatı koyan Sayın Meral Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'na ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.



Ortacanın MİLLET İttifakı kapsamında olmadığını dile getiren Sertkaya, sözlerini şöyle sürdürdü; "Ancak İyi Parti ve CHP ilçe başkanları başta olmak üzere, her iki partinin yönetimi ve üyeleri genel başkanlarının öngörü ve özverilerini örnek alarak, " Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır" demişler ve Ortaca'yı da ittifak kapsamına almışlardır. Böylece vatanseverliğin, beraberliğin, dayanışmanın bir kalesi de Ortaca da kurulmuş oldu. Bu beraberliği gerçekleştiren İyi Parti ilçe başkanı Barboros Canlı ve CHP ilçe başkanı Evren Tezcan'a ve her iki partinin yönetici ve üyelerine, ayrıca bu ittifakı teşvik eden her iki partinin değerli milletvekillerine teşekkür ediyoruz. Şimdi bir birimizle daha güçlüyüz. Elbette bu beraberlikten rahatsız olanlar olacaktır. Fakat, biz onlarla ilgilenmiyoruz. Bizim kendinden başkasını düşünmeyenlerle, bozguncularla ve bölücülerle herhangi bir işimiz olamaz. Emin olunuz, onlar hatırı sayılır bir oy alacakları için değil sadece ama sadece seçimi AKP-MHP ye kazandırabilmek için çalışmaktadırlar. Böylece yıllarca onları sırtında taşımış olan partimizden intikam alabileceklerini sanıyorlar. Tek amaçları budur. Fakat, fena halde yanılıyorlar. Onların dersini Ortaca halkı verecektir. Biz önümüze bakıyoruz. Hep beraber Ortaca için neler yapabiliriz onu konuşuyoruz. Kendimizi Ortaca halkına adıyoruz. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Ortaca'da, eski, klasik, belediyecilik dönemi bitmiştir artık. 31 Marttan itibaren yeni bir belediyecilik anlayışını getireceğiz. Buna vizyon belediyeciliği diyoruz. Ben size yeni bir Ortaca vadediyorum. Temel şehircilik problemlerini çözmüş modern bir Ortaca Zengin kaynakların fakir bekçisi olan değil, Tarımı, Turizmi ve Ticareti birleştirerek zenginleşen bir Ortaca Geçmişte kalan değil, geleceğe doğru koşan bir Ortaca Büyükşehirle işbirliği içinde büyük yatırımlarını tamamlamış bir Ortaca. Ben size bugünün ve yarının değil, gelecek 50 yılın Ortacasını vadediyorum. Bunlar benim idealim. Ben Ortaca halkına yeni bir Ortaca ideali vadediyorum. Ortaca halkını bu ideal etrafında birleşmeye davet ediyorum."



Ardından konuşan İyi Parti Ortaca İlçe Başkanı Barbaros Canlı açıklamasında; "Yaklaşık 15 ay önce kurulan teşkilatımız, Ortaca'da da kısa sürede örgütlenmiş ve 24 Haziran seçimlerinde 6 bin'e yakın oy almıştır. 31 Mart yerel seçimlerinde aday çıkarmayı ve partililerimizin kendi parti adayına oy vermesini çok isterdik. Fakat bu süreçte aday çıkarmamamızın bize sağlayacağı yarardan çok, diğer ittifak partilerine yarayacağını düşünerek CHP ile Ortaca ittifak yapma kararı aldık. İYİ Parti Ortaca yönetimi olarak bu süre içerisinde değerli Ortaca halkının sorunlarını da dinleyerek projeler hazırladık. Amacımız koltuğu doldurmak için bir başkan seçmek değil, Ortaca' ya hakettiği hizmeti vermektir. CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Sertkaya' nın projeleri bizim hazırladığımız projelerle uyuşunca seçime beraber girme kararı aldık. İYİ parti ve CHP nin bu ittifakının ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim." dedi. - MUĞLA

