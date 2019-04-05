Ortaca'da Cumhur İttifakı Kolları Sıvadı
21 dakika önce
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in girişimleri ile ilçeye sıfır kilometre tam donanımlı ambulans kazandırıldı.
Ortaca
Belediye Başkanı Alim Uzundemir
'in girişimleri ile ilçeye sıfır kilometre tam donanımlı ambulans kazandırıldı.
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adayı olarak Ortaca Belediye Başkanı seçilen Uzundemir, mazbatasını aldığı gün ilçeye ambulans kazandırıldığının müjdesini verdi.
Uzundemir, beraberinde Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan ve MHP İlçe Başkanı Kaan
Çakır ile belediye binasına getirilen ambulansı inceledi. Başkan Uzundemir, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışacaklarını söyledi.
Uzundemir, tam donanımlı ambulansın Ortaca Devlet Hastanesinde kullanılmak üzere tahsis edildiğini belirtti. Uzundemir, ilçe halkının hizmetine sunulan yeni ambulansın hayırlı olmasını diledi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:24 Kaynak: İHA
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