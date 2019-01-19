Ortaca'da Cumhur İttifakı'nın Adayı Recep Güneş

Ak Parti ile MHP arasında yerel seçimlere yönelik işbirliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ak Parti ile MHP arasında yerel seçimlere yönelik işbirliği kapsamında çalışmalar devam ediyor. Buna göre, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde Ortaca adayının Av. Recep Güneş olduğu açıklandı.



AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen görüşmelerde Muğla'da uzlaşma sağlanırken, Datça ve Ortaca'da MHP'nin aday çıkartacağı belirtilmişti.



Ankara'ya çağrılan Güneş ve MHP İlçe Başkanı Kaan Çakır, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmenin ardından Av. Güneş, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak duyuruldu.



Av. Recep Güneş'in adaylığının sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni gelmesi dikkat çekti.



Güneş, 2014 yerel seçimlerinde MHP Belediye Başkan adayı olarak gerçekleştirdiği çalışma ile partililerin ve vatandaşların takdirini kazanmıştı.



Cumhur İttifak, Datça'da ise Dr. Feyzullah Gülada'yı aday gösterecek. - MUĞLA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Nihat Zeybekci, Denizli Şivesiyle Safiye Teyze ile Sohbet Etti

Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip

16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü

Son Dakika! Erdoğan'ın ABD'li Senatör'le Fazıl Say'ın Konserini İzlemesine Bahçeli'den Yorum: Memnun Edici