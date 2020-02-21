Ortaca'da Devlet destekleri bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaca'da Devlet destekleri bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Ortaca'da Devlet destekleri bilgilendirme toplantısı

7 saat önce

Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) tarafından Ortaca'daki girişimciler, iş insanları, potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla devlet destekleri ve teşvikler ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ortaca'da Devlet destekleri bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) tarafından Ortaca'daki girişimciler, iş insanları, potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla devlet destekleri ve teşvikler ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciğinde yapılan toplantıda proje uzmanı İlknur Özaydın, Devlet destekleri hakkında sunum gerçekleştirdi.


Avrupa Birliği projeleri, kalkınma ajansları hibe programları, kırsal kalkınma destekleri, yatırım teşvik programları hakkında slayt eşliğinde bilgilendirmede bulunan Özaydın, sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.


Fizibilite desteğinin son derece önemli olduğunu belirten Özaydın; "Dalyan'da ve Ortaca'da nelere ihtiyaç varsa bununla ilgili kalkınma ajansına talepte bulunup destekten faydalanabilirsiniz. Bölgenin kültür ve turizmine katkı sağlayacak her projeyi kalkınma ajansına sunabilirsiniz." dedi. - MUĞLA

Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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