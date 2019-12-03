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Ortaca'da Engelliler Günü etkinliği

7 saat önce

Ortaca'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Coşku Özel Eğitim Kurumları'nda etkinlik düzenlendi.

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Ortaca'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Coşku Özel Eğitim Kurumları'nda etkinlik düzenlendi.


Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, özel bir kolejin öğrencileri ile engelli bireyler çeşitli oyunlar oynadı. Öğretmenleri eşliğinde, kolej öğrencileriyle bir araya gelen engelliler, keyifli dakikalar yaşadı.


Etkinliğe katılan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Elif Kırımlı, Tan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan ve Coşku Özel Eğitim Kurumları Müdürü Eylem Tan'da öğrencilerin oyunlarına katıldı.


Özel Eğitim Kurumları Müdürü Eylem Tan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturabilmek adına özel bireylerimizle, sağlıklı diye nitelendirebileceğimiz çocukları bir araya getirerek interaktif etkinlikler planladık. Amacımız birlikte oyun oynanabileceğini, birlikte vakit geçirilebileceğini göstermekti. Çocuklarımız birlikte çok keyifli vakit geçirdiler. Bu etkinlikle amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalığa dikkat çekmek için olduğunu vurgulayan Tan, sözlerini şöyle sürdürdü; "3 Aralık kutlanacak değil, farkındalık oluşturulacak bir gün. Hiç kimse gönüllü engelli olmaz ama başına gelen bir olay varsa farkında olunmasını ve önemsenmek ister. Bugünlerde onun için var. önemsendiklerinin toplumda var olduklarının, herkesin onların farkında olduğunu göstermek için var. bizlerde özel eğitim kuruluşları olarak bu görevi üstümüze alıyoruz ve bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hem 3 Aralık hem de Engeliler Haftası'nı dolu dolu geçirerek engelli kardeşlerimize destek olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz."


Etkinlik öğrencilerin, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte pasta kesmesiyle son buldu. - MUĞLA

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Ortaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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