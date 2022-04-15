Ortaca'da ev küle döndü - Son Dakika
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Ortaca'da ev küle döndü

15.04.2022 15:22
Ortaca'da ev küle döndü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı ev küle döndü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı ev küle döndü.

Yangın bugün saat 12.40 sıralarında Ortaca'nın Akıncı Mahallesi'nde Mustafa S.'ye ait tek katlı evde çıktı. Evden duman yükseldiğini gören komşuları eve gitti. Yangının büyüdüğü ve alevlerin sardığı evde Mustafa S.'nin kova ile yangını söndürmeye çalıştığını gören komşuları, adamı evden uzaklaştırdı ve itfaiyeye haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler eve müdahale ederken, yoğun uğraşlara rağmen ev ve içindeki eşyalar küle döndü.

Evin geçtiğimiz yıllarda Akıncı Mahallesinde yaşayan hayırseverler tarafından yaptırıldığı öğrenildi. Elektrik kablolarından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Ortaca'da ev küle döndü
Ortaca'da ev küle döndü
Ortaca'da ev küle döndü
Ortaca'da ev küle döndü

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Ortaca, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ortaca'da ev küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortaca'da ev küle döndü - Son Dakika
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