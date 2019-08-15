Son Dakika Haberleri: Ortaca'da ev yangını
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Ortaca'da ev yangını

51 dakika önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Ekşiliyurt Mahallesinde Suat Kuş'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın evde büyük çaplı hasara neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
İtfaiye, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:07 Kaynak: İHA
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