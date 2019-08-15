Ortaca'da ev yangını
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:07 Kaynak: İHA
'nın Ortaca
ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Ekşiliyurt Mahallesinde Suat Kuş'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangın evde büyük çaplı hasara neden oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
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