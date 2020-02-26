Ortaca'da havadan trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaca'da havadan trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Ortaca'da havadan trafik denetimi yapıldı

7 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürücülerde "algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Dalyan Yolunda havadan trafik denetimi yapıldı.

Ortaca'da havadan trafik denetimi yapıldı, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürücülerde "algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Dalyan Yolunda havadan trafik denetimi yapıldı.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın trafik uygulamaları kapsamında, Dalyan yolunda havadan trafik denetimi yapıldı.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetim faaliyetlerinin etkinliği arttırılarak, sürücülerde "algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla, Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında gözlemlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme gibi" ihlallerin önlenmesi amacıyla Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Dalyan Yolunda havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.


Denetim sonunda 3 kişiye geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, 2 kişiye taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etmeye istinaden toplam 5 kişiye Bin 128 TL. cezai işlem uygulandı.


Uygulamanın düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi. - MUĞLA

Jandarma, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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