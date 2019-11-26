Son Dakika Haberleri: Ortaca'da iskele altında mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Ortaca'da iskele altında mahsur kalan kedi kurtarıldı

6 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesinde iskele altında mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ortaca'da iskele altında mahsur kalan kedi kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesinde iskele altında mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Dalyan Kanalı'nda iskelenin altına giren kedinin burada mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu, Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerine bildirdi.


Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iskelenin altında mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.


Kedi bakım evinde tedavi altına alındı. - MUĞLA

Ortaca Belediyesi, Ortaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:32 Kaynak: İHA
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