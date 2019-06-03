Son Dakika Haberleri: Ortaca'da Jandarma'dan bayram trafiğine "havadan" denetim
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Ortaca'da Jandarma'dan bayram trafiğine "havadan" denetim

48 dakika önce

Ortaca'da jandarma ekiplerince, drone desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

Ortaca'da Jandarma'dan bayram trafiğine
Ortaca'da jandarma ekiplerince, drone desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi çok sayıda uygulama noktası oluşturdu. Turistlerin yoğun olduğu ana güzergahlarda uygulamalar yapan jandarma ekipleri, Dalyan yolunu drone yardımıyla izledi.

Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin drone ve helikopterle bayram tatilinin ardından yaz sezonu boyunca sürdürüleceği öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:44 Kaynak: İHA
Ortaca, Jandarma, Güncel
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