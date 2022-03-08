Ortaca'da Kadınlar Günü'nde Kades'i anlattılar - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesi Emniyet Müdürlüğü personeli 08 Mart Dünya Kadınlar nedeniyle kadınları KADES hakkında bilgilendirmede bulundu.

08 Mart Dünya Kadınlar Nedeniyle, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezinde bilgilendirme standı açtı. Açılan stantta 285 kadın vatandaşa KADES broşürü bilgilendirmesi ve dağıtımı yapıldı. İsteyen 9 kadın vatandaşın telefonlarına KADES uygulaması yüklendi, ayrıca 50 kadın vatandaşa da "En İyi Narkotik Polisi Anne" uygulaması anlatılarak ilgili broşürün dağıtımı yapıldı. - MUĞLA