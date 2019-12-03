Ortaca'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

Ortaca Kaymakamlığı koordinesinde, ilçedeki bir restoranda Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.



Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı ile adada yaşayan Türklerin zulüm ve baskıdan kurtulduğunu söyledi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, yüzyıllardır Türk yurdu olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Erdoğan; "Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce adada yaşayan soydaşlarımız maalesef zulme ve baskıya maruz kaldı. 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs halkına yönelik yapılan zulmü önledi. Uzun yıllardır Türk toprağı olan Kıbrıs bugünde varlığımızı sürdürdüğümüz topraklardan birisi. Kıbrıs'taki her iki barış harekatına da katılan gazilerimize madalyalarını takdim ettik. Tüm Kıbrıs gazilerine şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Kıbrıs gazilerimiz üzerlerine düşeni yaptı. Yavru vatanı, ana vatana ve Türk milletine kazandırdı." ifadelerini kullandı.



Kaymakam Erdoğan, konuşmasının ardından 16 gaziye madalya ve berat verdi.



Törene, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman Hava Meydan Komutanı Albay Kemal Tayfun Çanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, kurum müdürleri, gazi ve yakınları katıldı. - MUĞLA