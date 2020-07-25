Ortaca'da limonda rekolte düştü

Türkiye'nin önemli narenciye üretim bölgelerinden Muğla'nın Ortaca ilçesinde limon rekoltesi düştü.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde Ege Bölgesi'nde İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir illerinde yapılan Narenciye Rekolte çalışmasına göre; 2020 yılı Ege Bölgesi Narenciye rekoltesinde aslan payını 260 bin 372 tonla Muğla aldı. Muğla'yı 108 bin 786 tonluk narenciye üretimiyle İzmir takip ederken, Aydın'ın 2020 yılı narenciye rekoltesi 57 bin 807 ton olarak öngörüldü. Balıkesir'in narenciye rekoltesi ise; 7 bin 201 ton olarak tahmin edildi.

Muğla'da, 170 bin 987 ton portakal, 66 bin 412 ton limon, 18 bin 68 ton mandalina ve 4 bin 770 ton greyfurt rekoltesi bekliyor.

Türkiye, 2019 yılında narenciye ihracatından 755 milyon dolar döviz kazanırken, mandalina 347 milyon dolarlık döviz getirisinde öne çıktı. Limon ihracatından 245 milyon doları hanesine yazdıran Türkiye'nin portakal ihracatı 92 milyon dolar, greyfurt ihracatı ise; 72 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Narenciye ihracatında Rusya Federasyonu 313 milyon dolarlık tutarla açık ara birinci sırada yer alırken, Ukrayna 90 milyon dolarlık Türk narenciye ürünleri tercih etti. Türk ihracatçılarının güçlü pazarlarından Irak'a yaptığı narenciye ihracatı 2019 yılında 76 milyon dolar gerçekleşti. Türkiye'nin narenciye ürünleri ihraç ettiği ülke sayısı ise 77 oldu.

Türkiye'nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Ortaca'da ise limon rekoltesi düştü.

Bu yıl 25 bin ton civarında limon üretiminin gerçekleştirildiği ilçede, ürünün kilogram fiyatı dalında 2 buçuk liraya kadar çıktı.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, bölgede yaklaşık 20 bin dekarlık alanda limon üretimi yapıldığını söyledi.

Limon üreticisinin özellikle son yıllarda önemli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çöllü; "14-15 Mayıs'ta olan sıcaklardan dolayı rekolte düştü. İlk tespitlere göre yüzde 70 limonda, yüzde 80 portakalda rekolte düşüklüğü vardı. Haziran çiçeği ile birlikte limon biraz telafi etti. Bölgemizde yıllık 60 bin tonun üzerinde limon rekoltesi olması gerekirken, bu sene 25 bin ton civarı limon var" diye konuştu.

Limonun bahçeden üreticiye ulaşması aşamasında paketleme, işçilik, ulaşım ve çeşitli girdi maliyetleri olduğunu vurgulayan Çöllü; "Bu nedenle fiyatlar yüksek oluyor. Rekoltenin çok düşük olması da çok yüksek olması da iyi değil. Çok düşük olunca da çiftçimiz sıkıntıya giriyor. Rekolte yüksek olursa da elde kalıyor yarısı çürüyor. Dalında kalıyor limonlar toplanmıyor. Şuan alımlar normal düzeyde gidiyor. İnşallah bu şekilde sürer. Çiftçimiz para kazanır. Hasat döneminde hayırlı bereketli bir yıl diliyorum." dedi. - MUĞLA