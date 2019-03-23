Son Dakika Haberleri: Ortaca'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması

Ortaca'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Ortaca'da etkinlik yapıldı.

Ortaca'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Ortaca'da etkinlik yapıldı.

İlçe merkezindeki uygulamaya katılan Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, sürücüleri ve yayaları "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya hakkında bilgilendirdi.

Polis ekipleri, trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde sürücülere ve yayalara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Uygulamada, 2018 yılında yapılan değişiklikle sürücülerin trafik ışığı ile belirlenmemiş kavşaklarda ve yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği belirtildi.

Trafiğin yoğun olduğu yaya geçitlerini kullanan vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:03 Kaynak: İHA

Ortaca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Astrolog Şenay Yangel ile Nuray Sayarı'nın "Çalıntı Burç Yorumu" Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor Bakan Gül, IMF'nin Türkiye Açıklamalarına Yanıt Verdi: Seçimlere Karışmayan Bir Onlar Kalmıştı En Çok Borcu Olan Belediyeler Belli Oldu Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaca'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]