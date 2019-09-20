Ortaca'da orman yangını (2)
46 dakika önce
KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Ortaca ilçesindeki Tepearası Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:26 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Tepearası Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesindeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla),
Ankara'da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu Bakan Pakdemirli'nin "Motoruna kuşlar yuva yaptı" dediği yangın söndürme uçakları TEKNOFEST'te gösteri yaptı